DUNE: PART TWO

Sinema ve Televizyon Yapımcılar Birliği (AMPTP) ücretlendirme ve yapay zeka kullanımı konusunda Hollywood'un yazar ve oyuncularıyla anlaşamadığı için birçok filmin vizyona giriş tarihi ertelendi. Anlaşmazlık nedeniyle yeni çekilecek pek çok filminde yapım süreci durduruldu.

Vizyon tarihi ertelenen filmler arasında yer alan Dune: Part Two, 2024 yılında seyirci ile bulaşacak. Dune: Part Two'nun yeni kesin vizyon tarihi 15 Mart 2024.