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Holly Madison: Harcanmıştım ve rezil olmuştum!

Daha önce, "Müstehcen ve görgüsüz bir yaşamın içindeydim" diyerek "Playboy Malikanesi"nde yaşananları anlatan Holly Madison, bu kez evin sahibi olan ve bir dönem aşk yaşadığı Hugh Hefner ile ilk buluşmasını anlattı. Bir noktada kendi kontrolünden çıkan gecenin Hefner'in yatak odasında sonlandığını dile getiren model, "Harcanmıştım. Her şey olup, bittikten sonra rezil edilmiş ve utanmış hissettim" dedi

16.12.2021 - 14:42 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir zamanlar şöhret olmak isteyen birçok genç kızın hayallerini süsleyen o gösterişli Playboy Malikanesi'nde neler olup, bittiği gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

    Yıllar önce o malikanenin sakinlerinden biri olan Amerikalı model Holly Madison (41), o evde yaşananları kendi deneyimleriyle anlatmayı sürdürüyor.

  • İLK BULUŞMALARINI ANLATTI

    Playboy dergisinin kurucusu ve söz konusu malikanenin sahibi olan Hugh Hefner ile 2001-2008 yılları arasında sevgili olan Madison, "Power: Hugh Hefner" adlı podcast yayınının yeni bölümünde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    41 yayındaki Holly Madison, Hefner ile ilk buluşmalarını, sonrasında yaşananları ve o sırada neler hissettiğini anlattı.

  • "GECE YATAK ODASINDA SONLANDI"

    Hugh Hefner ile buluştukları ilk gece birlikte bir gece kulübüne gittiklerini söyleyen Madison, kendisi her ne kadar bu gece için o tür bir beklentisi olmasa da gecenin sonunda sevgilisinin malikanesine gittiklerini dile getirdi.

    Holly Madison, bir noktada kendi kontrolünden çıkan gecenin Hefner'in yatak odasında sonlandığını ifade etti.

  • "HARCANMIŞTIM VE UTANMIŞTIM"

    Ardından sözlerini sürdüren ünlü isim, "Harcanmıştım. Her şey olup, bittikten sonra rezil edilmiş ve utanmış hissettim. Bu olay duygularım üzerinde düşündüğümden çok daha büyük bir darbe etkisi yarattı." şeklinde konuştu.

  • "ENDİŞELENDİM"

    Madison, Hefner ve malikanedeki diğer kız arkadaşları arasında bazı özel yakınlaşmalar olduğunu hissettiğini ve kendi durumunun da malikanedeki itibarını nasıl etkileyeceği konusunda endişelendiğini belirtti.

    "HER ŞEY ANİDEN OLDU"

    Holly Madison, konuyla ilgili, "Her şey aniden oldu ve malikanedeki herkesin hakkımda bilgisi olduğunu hissettim. Bu da beni korkuttu." şeklinde konuştu.

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