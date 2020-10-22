ABD Başkanı Donald Trump´ın resmi Twitter hesabının şifresi açığa çıktı. Hollandalı hacker Victor Gevers, Trump´ın hesabının şifresini 5´inci denemede bulduğunu ve hesaba giriş yaptığı açıkladı. Hollanda medyasına konuşan Gevers, Trump´ın seçim sloganı `Make America Great Again´ (Amerika´yı yeniden harika yap) sloganının baş harflerini kullandığını ve `maga2020!´ yazarak hesaba giriş yaptığı ifade etti. Gevers, "Hesaba giriş yaptığımda `Aman tanrım!´ dedim. O an giriş yapmak istememiştim, özellikle böylesine önemli bir kişinin hesabına" ifadelerini kullandı.
TWITTER´A GÜVENLİK KONUSUNDA ELEŞTİRİ
Gevers, hesaba giriş yapması konusunda Twitter´ı güvenli olmaması konusunda eleştirerek, "Farklı bir saat diliminden birinin bu kadar önemli bir hesaba giriş yapması neden mümkün? Twitter neden daha iyi şifreler istemiyor? Hesabına erişebilirsem, yabancı ülkeler de yapabilir, değil mi? Birisi hesabının güvensiz olduğunu bildirdiğinde Başkanı koruması gereken kişiler neden bilgilendirilmiyor?" dedi.
TRUMP´IN HESABININ GÜVENLİĞİ ARTIRILDI
Söz konusu olayın ardından Donald Trump´a ait hesaba iki adımlı kimlik doğrulama önleminin getirildiği aktarıldı. Twitter´dan yapılan açıklamada, "Bugün Hollanda'da yayınlanan makale de dahil olmak üzere, bu iddiayı doğrulayacak hiçbir kanıt görmedik. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet şubeleri de dahil olmak üzere, yüksek profilli kişilere hesap güvenlik önlemleri uyguladık" denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!