Hollanda'nın Ultrecht kentinden hareket eden ve 3 bin kilometrelik yolun ardından Yunanistan'a ulaşan "Onları Buraya Getirelim" isimli grup, 150 mülteciyi ülkelerine götürmek istediklerini açıkladı.

AA'nın haberine göre, Avrupa'daki mülteci karşıtlığına ve mültecilerin zorlu hayat şartlarına dikkati çekmek isteyen grup üyeleri, bir otobüs ve onlarca araçla geldikleri kentin merkezindeki Sintagma Meydanında gösteri yaptı.

Yunanistan Parlamentosuna giden bir grup üye, sığınma hakkı almış 150 mülteciyi götürmek istediklerini belirten mektuplarını Meclis Başkanlığına bıraktı. Grup üyeleri ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a da bir mektup gönderdiklerini bildirdi.

Yunanistan'ın özellikle adalarında tutulan sığınmacıların hayat koşullarının çok zor olduğuna işaret eden grup, Avrupa ülkelerinin daha fazla yük omuzlaması gerektiğini vurguluyor.

Başta Midilli, Sakız ve Sisam olmak üzere Yunan adalarında yaklaşık 15 bin sığınmacı, kamplardaki kapasite yetersizliği ve olumsuz şartlar nedeniyle "insani olmayan" koşullarda konaklıyor.