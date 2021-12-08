HABERTURK.COM

Hizmet yelpazesini genişleten paylaşımlı mobilite girişimi GO Sharing, paylaşımlı elektrikli arabalarını piyasaya sürdü. İlk etapta Hollanda’da hizmet verecek 30 adet paylaşımlı elektrikli arabanın, Hollanda’nın Delft, Den Bosch, Lahey, Eindhoven ve Rotterdam şehirlerinde belirlenen şarj istasyonlarına park edebilmesi için Q-Park şirketiyle bir ortaklık kurulduğu bildirildi.

Daha çevreci ve trafik sorununu ortadan kaldırabildikleri sürdürülebilir ulaşım modelini benimsediklerini aktaran GO Sharing CEO’su Raymon Pouwels, gelecekte paylaşımlı arabaların yaygınlaşacağını söyledi.

Pouwels, mobiliteye yönelik küresel tutumu, araç sahipliğinden kullandığın kadar öde modeline doğru değiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Paylaşımlı elektrikli arabalar için Mini Cooper ile iş birliğine giden GO Sharing, otomobillerin ortalama 234 kilometre menzile sahip olduğunu ve 35 dakikada yüzde 80 oranında hızlı şarj olabildiğini açıkladı.

Hollandalı girişim, Ekim ayında 300 elektrikli mopedi ile İstanbul’da faaliyet göstermeye başlamıştı.