Hollandalı Carver Türkiye'ye geldi

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Hollandalı mikromobilite markası Carver, Türkiye'ye iki farklı donanım seviyesi ile geldi. Carver S+, Carver R+ ve lojistiğe yönelik Carver Cargo modelleri ile satışına başlanan araç 1+1 oturma düzeni ile geliyor.

98 cm genişliğindeki Carver, 75 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Yüzde yüz elektrikli Carver’ın S+ modeli, 80 km/s son hız, 100 km menzil ve 3 saatte yüzde 80 şarj özelliğine sahip.

Carver R+ modeli ise 45 km/s son hızıyla 130 km menzil sunuyor.

Markayı Türkiye'de temsil eden GRS Automobility'den yapılan açıklamaya göre, tüm modeller B sınıfını ehliyet ile kullanılabilirken, dileyenler Carver R+ modelini B motosiklet ehliyetiyle de kullanabilecek.

Carver, 'Dinamik Araç Kontrol' sistemi sayesinde motosikletlerde olduğu gibi virajlarda 44 derece açıda yana yatabiliyor. Böylelikle daha güvenli ve stabil bir sürüş deneyimi sağlanması hedefleniyor.

Filolar ve KOBİ'lerin kullanımına sunulacak Carver Cargo ise 500 litrelik bagaj alanı sunuyor. Her üç model de Nisan ayında Türkiye yollarına çıkacak.