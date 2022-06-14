Hollandalı bakan, işçi açığı sorununu Fransız banliyölerindeki 'sorunlu' ve işsiz gençlerle çözmek istiyor

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Karien van Gennip, Fransa'nın banliyölerindeki "sorunlu" ve işsiz gençlerin, yiyecek içecek endüstrisinde veya seralarda çalıştırılmak üzere ülkesine getirilmesini önerdi.

Hollanda'da yayımlanan AD gazetesine konuşan Bakan Katrien van Gennip, ülke ekonomisinin göçmen işçi olmadan yürüyemeyeceğini vurgulayarak, sıkı işgücü piyasası nedeniyle, şu anda çok sayıda personele ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Önceliği, işi olmayan 1 milyon Hollandalıya vereceklerini belirten Hristiyan Demokrat bakan ancak buna rağmen, işgücü piyasasındaki kıtlık nedeniyle göçmen işçilere de büyük ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

AB'nin Kuzey Afrika başta olmak üzere Avrupa dışından daha fazla göçmen getirme planını eleştiren van Gennip, göçmen işçilerin de birlik içerisinden karşılanması gerektiğini savundu.

'Çalışmak, doğru yola girmelerine yardımcı olabilir'

Hollanda hükümeti ve Bakan Gennip, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun kıta dışından dışından daha fazla göçmen işçi getirme planına karşı çıkıyor.

Daha önce kendisinin de birkaç yıl Fransa'da göçmen işçi statüsünde çalıştığını anımsatan Gennip, "Fransa'da, özellikle banliyölerde gerçekten yüksek bir genç işsizlik oranı var. Burada bildiğimizden çok daha yüksek. Bu Fransızlara yatırım yaptığımızı hayal edebiliyorum" dedi.

Hollandalı bakan, Paris çevresindeki banliyölerde, çok fazla "uyuşturucu kaçakçılığı ve suça bulaşmış genç bulunduğunu" hatırlatarak, "O zaman sefalet mi ithal edeceğiz?" diye sorulması üzerine de, "Çalışmak, gençlerin doğru yola girmelerine de yardımcı olabilir" karşılığını verdi.

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Karien van Gennip

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı van Gennip, aynı şekilde, eğitimini yarıda bırakan İspanyol gençlerin de Hollanda'daki birçok sektörde istihdam edilebileceğini savundu.

Van Gennip, "Tek bir Avrupa olarak işlev görmek istiyorsak, diğer Avrupa ülkelerindeki genç işsizliği konusunda da endişe duymalıyız" dedi.

Bakan, Mayıs ayında Avrupa Komisyonu'nun kıta dışından daha fazla göçmen işçi getirme planına karşı çıkmıştı. Hollandalı bakan, hükümet adına mecliste yaptığı konuşmada, "Mahallelerde gerginliğe yol açmadan yeni göçmen işçi gruplarının Hollanda'da nasıl barındırılabileceğini hayal bile edemiyorum" demişti.

'Hükümet tamamen çıldırdı'

Hollanda'daki bazı medya kuruluşları, Bakan van Gennip'in önerisini, "Çılgınlık" olarak değerlendirdi. Muhafazakar sağ eğilimli De Dagelijkse Standaard gazetesi haberi, "Hükümet artık tamamen çıldırdı" başlığıyla duyurdu.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders de Hollanda hükümetinin giderek daha da çılgınlaştığını savundu.

Wilders, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir gün çiftçilerin yok edilmesi gerekiyor, ertesi gün mega sığınma merkezleri ekleniyor ve bugün tehlikeli banliyölerden Fransız işçileri buraya getireceğiz deniyor. 4. Rutte hükümeti, kesinlikle Hollanda'yı yok etmek istiyor" dedi.