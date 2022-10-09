Hollanda’da kadınlara ücretsiz hijyen ürünleri dağıtıldı

Hollanda Yoksulluk Fonu Vakfı, ülkedeki bin ayrı noktada kadınlar için ücretsiz regl dönemi hijyen ürünleri yardım noktası açtı.
Hijyenik pedlerden tampona ve adet kabına kadar çok sayıda ürünü ihtiyaç sahibi kadınlara ulaştıran vakıf, ülke genelinde yaklaşık 60 bin kadının bu hizmetten yararlanacağını belirtiyor.
Geçen yıl aynı dönemde ücretsiz hijyen ürünleri dağıtmak için yaklaşık 200 yardım noktası kuran vakıf, yoğun talep üzerine, bu noktaların sayısını beş kat arttırdı. Vakıf, bu hafta Utrecht kentinde bininci yardım noktasını açtı.
Hollanda Yoksulluk Fonu Vakfı, bu yılın sonuna kadar ücretsiz kadın hijyen ürünleri yardım noktalarının sayısını 1.400'e çıkarmayı planlıyor.
Ücretsiz yardım noktaları, kadınların kolayca ulaşabilecekleri ve en çok ihtiyaç duyulan yerlerde bulunuyor.
Bu noktalar genellikle okullar, kütüphaneler ve toplum merkezlerinin yanı sıra, gıda bankaları ve ikinci el eşya satan dükkanların içinde yer alıyor.
Vakfa göre, "regl ürünleri satın alma konusunda kadınlar hâlâ tedirginlik ve utanç duygusu hissettikleri için" ürünler, herkesin kolayca erişebileceği özel dolaplara yerleştirildi.
Vakıf, tanınmış markalardan sürdürülebilir markalara kadar birçok firmaya ait hijyenik ped, tampon, adet kabı gibi geniş bir ürün yelpazesinin kadınlara ulaştırıldığını belirtiyor.
Hollanda Yoksulluk Fonu Vakfı, her ay ülke genelindeki 60 binden fazla kadın ve kız çocuğuna ulaşmayı hedefliyor.
Vakfa göre, ücretsiz adet ürünleri sağlanmasına şiddetle ihtiyaç var. Çünkü her 10 kadın ve kız çocuğundan biri zaman zaman adet ürünleri satın alacak parayı bulamıyor.
Vakıf sözcüsü, kamu yayıncısı NOS'a, adet ürünlerine ulaşamamanın kadınların hayatını ciddi biçimde etkilediğini belirterek "Örneğin bu nedenle bazen okula gidemiyorlar ve bu çok endişe verici" dedi.
Ücretsiz adet ürünlerine yönelik talebin muazzam bir şekilde arttığını vurgulayan sözcü, özellikle okullardan bu konuda yoğun istek geldiğini söyledi.
Vakfa göre, yüksek enflasyon ve hızla artan enerji fiyatları, orta gelir gruplarının alım gücünü ciddi anlamda etkiliyor. Bu da ücretsiz adet ürünlerine olan talebi arttırıyor.
Vakfın yanı sıra, Hollanda'da son yıllarda çok sayıda belediye de, sınırları içindeki kadınlara icretsiz adet ürünleri yadımında bulunuyor.
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Hollanda’da kadınlara ücretsiz hijyen ürünleri dağıtıldı/hollandada-kadinlara-ucretsiz-hijyen-urunleri-dagitildi-3527649
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