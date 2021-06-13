Euro 2020 tüm futbol dünyasının sardı. 12 ülkede gerçekleştirilen şampiyonada Hollanda ve Ukrayna kupanın 3. gününde ve C grubunun kapanış maçında karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

HOLLANDA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 C Grubu 3. maçında Hollanda ve Ukrayna 13 Haziran Pazar günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.i

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