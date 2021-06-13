EURO 2020'de heyecan sürüyor, C Grubu'nda Hollanda ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Heyecan verici bir jenerasyon yakalayan Hollanda, turnuvanın en tecrübelisi olarak dikkat çekerken Teknik direktör Andriy Shevchenko yönetimindeki Ukrayna, tarihinde 3. kez katılacağı turnuvada ilk kez gruplardan çıkmak için mücadele ediyor.
SAAT: 22.00
HAKEM: Felix Brych
STAT: Amsterdam Arena
YAYIN: TRT 1
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HOLLANDA: Stekelenburg, Timber, De Vrij, Blind, Dumfries, Van Aanholt, De Roon, Wijnaldum, F. de Jong, Weghorst, Depay
YEDEKLER: Krul, Bizot, Veltman, Ake, Wijndal, Berghuis, De Jong, Klaassen, Gravenberch, Malen, Koopmeiners, Gakpo
TEKNİKDİREKTÖR: Frank de Boer
UKRAYNA: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi, Yarmolenko, Zubkov, Yaremchuk
YEDEKLER: Pyatov, Trubin, Sobol, Kryvtsov, Stepanenko, Shaparenko, Marlos, Makarenko, Besedin, Tymchyk, Popov, Dovbyk
TEKNİKDİREKTÖR: Andriy Shevchenko
HOLLANDA
Daha önce 9 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve en iyi derecesini, 1988 yılındaki şampiyonlukla elde eden Hollanda, güçlü futbol ekolüyle turnuvada başarılı olmak istiyor.
Elemelerde C Grubu'nu 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Hollanda, 24 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.
Elemelerde 8 gole imza atan Georginio Wijnaldum, bu şampiyonada teknik direktör Frank De Boer'un en güvendiği isimler arasında yer alıyor.
Ayrıca elemelerde 6 gol bulan takımın forveti Memphis Depay ve defansın bel kemiği Matthijs de Ligt de Hollanda formasıyla dikkati çeken isimler arasında yer alıyor.
2016'daki turnuvaya katılamayan "Portakallar", 1984'te de turnuvanın dışında kalmış, ancak 1988'de düzenlenen bir sonraki turnuvada şampiyon olmuştu. Şampiyonanın önde gelen takımlarından Hollanda, 2016'daki eksikliğini şampiyonlukla kapatmak istiyor.
Hollanda'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleci: Marco Bizot (AZ Alkmaar),Tim Krul (Norwich City),Maarten Stekelenburg (Ajax)
Defans: Nathan Ake (Manchester City),Daley Blind (Ajax),Matthijs de Ligt (Juventus),Stefan de Vrij (Inter),Denzel Dumfries (PSV),Patrick van Aanholt (Crystal Palace),Joel Veltman (Brighton),Owen Wijndal (AZ Alkmaar)
Orta Saha: Frenkie de Jong (Barcelona),Marten de Roon (Atalanta),Ryan Gravenberch (Ajax),Davy Klaassen (Ajax),Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar),Quincy Promes (Spartak Moskova),Jurrien Timber (Ajax),Donny van de Beek (Manchester United),Georginio Wijnaldum (Liverpool)
Forvet: Steven Berghuis (Feyenoord),Luuk de Jong (Sevilla),Memphis Depay (Lyon),Cody Gakpo (PSV),Donyell Malen (PSV),Wout Weghorst (Wolfsburg)
UKRAYNA
Daha önce 2 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve grup aşamasından ileriye geçemeyen Ukrayna, bu kez turnuvada üst turları zorlamak için hazırlanıyor.
Elemelerde B Grubu'nda 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak sıralamada Portekiz'in önünde yer alan Ukrayna, 17 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 4 gol gördü.
Elemelerde 4 gole adını yazdıran Belçika ekibi Gent'in forveti Roman Yaremchuk, takımın önemli kozlarından biri olarak göze çarpıyor.
Son katıldığı EURO 2016'yı gol atamadan tamamlayan Ukrayna'da teknik direktörlük görevini yürüten ülkenin eski yıldız oyuncularından Andriy Shevchenko'nun neler yapacağı tüm futbolseverlerin merak konusu.
Ayrıca takımın kilit oyuncularından Atalantalı Ruslan Malinovskyi, Shevchenko'nun önemli kozları arasında yer alıyor.
Ukrayna'nın kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev),Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk),Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)
Defans: Eduard Sobol (Club Brugge),Illia Zabarnyi (Dinamo Kiev),Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk),Denys Popov (Dinamo Kiev),Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev),Vitaliy Mykolenko (Dinamo Kiev),Oleksandr Karavaev (Dinamo Kiev),Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)
Orta Saha: Serhiy Sydorchuk (Dinamo Kiev),Ruslan Malinovskyi (Atalanta),Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev),Marlos (Shakhtar Donetsk),Yevhen Makarenko (Kortrijk),Oleksandr Zinchenko (Manchester City),Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev),Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk),Andriy Yarmolenko (West Ham United),Oleksandr Zubkov (Ferencvaros),Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk),Roman Bezus (Gent)
Forvet: Roman Yaremchuk (Gent),Artem Besedin (Dinamo Kiev),Artem Dovbyk (Dnipro)
MAÇ TAKVİMİ
13 Haziran (TSİ 19.00): Avusturya-Kuzey Makedonya (Ulusal Arena-Bükreş)
13 Haziran (TSİ 22.00): Hollanda-Ukrayna (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)
17 Haziran (TSİ 16.00): Ukrayna-Kuzey Makedonya (Ulusal Arena)
17 Haziran (TSİ 22.00): Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)
21 Haziran (TSİ 19.00): Ukrayna-Avusturya (Ulusal Arena)
21 Haziran (TSİ 19.00): Kuzey Makedonya-Hollanda (Johan Cruyff Arena)
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