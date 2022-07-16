Hollanda, Ukrayna askerlerini İngiltere'de eğitecek

Hollanda ordusunun, ağustos ayından itibaren Ukrayna askerlerini İngiltere'de eğitmeye başlayacağı açıklandı.
Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 bin Ukraynalı askere 4 haftalık eğitim verileceği belirtildi.
İngiltere'nin bu hafta itibarıyla başladığı temel askeri eğitim, nişan eğitimi ve ilk yardım eğitimlerine Hollanda ordusunun ağustos ayından itibaren dahil olacağı kaydedilen açıklamada, gruplar halinde yapılacak eğitimlerin 3-4 aylık süre içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü, Hollanda donanma personelinin de eğitime destek sağlayacağı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Ukrayna'nın Vinnitsa kentinde 22 sivilin öldürülmesi olayını hatırlatarak, "Ukrayna-Rusya savaşı altıncı ayına giriyor ve yavaşlamış olsa da Rusların Donbas’taki ilerlemesi hala sürüyor. Rusların saldırılarını durdurmak için batılı devletlerin Ukrayna’ya yardımı çok önemli." ifadesini kullandı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
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