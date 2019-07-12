Rotterdam polisi, şüpheli davranışlarda bulunan bir erkeği durdurdu. Polise kimliğini göstermek yerine denize atlayan şüphelinin, cebindeki 68 bin Euro'yu polise vermemek için denize atlayarak kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Islanan, 50'lik banknotlar halindeki 68 bin Euro'ya polis tarafından el konulurken, polis merkezinde bir odaya serilerek kurutuldu. Polis, para kurutma görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

Polis Twitter hesabından, "Cebinizde 68 bin Euro var, hemen önünüzdeki polislere bu durumu açıklayamazsınız ne yaparsınız? Prens Hendrik Rıhtımı'nda şüpheli görülen bir şahıs, sadece 1 çıkış yolu gördü: parayla suya atlamak... Sonuç: bir gözaltı ve 1'e 1 kurutulması gereken birçok banknot" paylaşımında bulundu.