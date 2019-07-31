Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği, 176 tahta köprüsü, dar kanalları, tarihi evleri, yemyeşil doğası ve rengarenk çiçekleriyle adeta masalları andıran köy, en çok içinden geçen kanalları, tekneleri ve hobbit köyünü andıran evleriyle biliniyor.