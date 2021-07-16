Hollanda'da muz püresine saklanmış 3 ton kokain bulundu

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda 3 ton kokain ele geçirildi.

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Ekvador'dan gelen bir gemideki konteynerde güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında muz püresine saklanmış 3 ton kokaine el konulduğu belirtildi.