Hollanda'nın en ünlü gangsteri ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollanda'nın en tanınmış organize suç örgütü lideri olan Willem Holleeder, 5 ayrı cinayetin emrini verdiği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Willem Holleeder'in, 2002-2006 yılları arasında azmettiricisi olmakla suçlandığı cinayetler arasında, eniştesi ve eski suç ortağı Cor van Hout'un öldürülmesi de vardı.
Holleeder'i, Hollanda'nın en tanınmış suçlusuna dönüştüren olay ise 1983 yılının Kasım ayında kız kardeşinin eşi Cor van Hout ile birlikte Heineken biralarının sahibi Freddy Heineken'i kaçırmasıydı.
Holleeder, 2014 yılında, rakip iki suç örgütü liderinin tasfiye edildiği iki cinayette parmağı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Soruşturma sırasında, tanık ifadeleri sonucu eniştesi van Hout ile iki ayrı cinayetin daha emrini vermekle suçlanan Holleeder, Perşembe sabahı Amsterdam Osdorp Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen duruşmaya hem medya hem de halk yoğun ilgi gösterdi.
Sınırlı sayıda izleyici alınan duruşma, Amsterdam'daki bir başka mahkeme salonunu dolduranlara video yayını ile canlı izletildi.
Suçlamalar, Holleeder'in kız kardeşleri Astrid ve Sonja'nın kendisiyle yaptığı görüşmede gizlice yaptıkları kayıt ve tanık ifadelerine dayandırıldı.
Holleeder, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Avukatları da, DNA örneği ve telefon konuşması gibi somut kanıtlar bulunmadığı gerekçesiyle, suç örgütü liderinin beraatini istedi.
Mahkeme başkanı, çok az somut delil bulunmasının normal olduğunu, tetikçilerin kanıtları yok etmek için herşeyi yaptığını söyledi.
Hakim, daha önce ömür boyu cezasına çarptırılan suç örgütü lideri Dino Soerel'in, tasfiyelerdeki rolünün, savcılıkla anlaşan suç örgütü üyelerince itiraflarına da atıfta bulundu.
Yüksek Mahkeme tarafından güvenilir bulunan ifadelerin, Holleeder davası da da esas alınması kararlaştırılmıştı.
Holleeder'in, 2003 yılında yakın arkadaşı ve kız kardeşi Sonja'nın eşi Cor van Hout'u öldürtmesi nedeniyle, aile üyelerinden bazıları da aleyhinde tanıklık yaptı.
Mahkeme kız kardeşlerinin ifadelerini de güvenilir olarak nitelendirdi.
Hakime göre, kız kardeşleri bunun karşılığının ölüm olduğunu bilerek, hayatlarını tehlikeye attılar.
Kararın açıklanması sırasında Holleeder'in bazı yakınları sevinç çığlıkları attı.
Suç örgütü liderinin, kararı temyize götüreceği açıklandı.
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