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Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda - Katar maçı CANLI YAYIN | Hollanda - Katar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hollanda - Katar maçı CANLI YAYIN

Hollanda - Katar maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda ile Katar karşı karşıya geliyor. Grupta 4 puanı bulunan Hollanda, rakibini mağlup edip lider olarak bir üst tura yükselmek istiyor. Puanı bulunmayan ve elenmesi kesinleşen ev sahibi Katar ise güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor. Hollanda-Katar maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 29.11.2022 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL
Hollanda - Katar maçı CANLI YAYIN | Hollanda - Katar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşı karşıya geliyor.

STAT: Al Bayt Stadı
HAKEM: Bakary Gassama (Gambiya)
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT Spor

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay

Katar: Barsham, Mohammed, Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed, Al Haydos, Madibo, Hatem, Ali, Afif

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Oynadığı 2 maçta hanesine 4 puan yazdıran Hollanda, A Grubu'nda averajla lider durumda bulunuyor. Henüz puan elde edemeyen Katar'ın ise turnuvaya grup aşamasında veda etmesi kesinleşti.

Hollanda, Katar'ı mağlup etmesi ya da sahadan bir puanla ayrılması durumunda son 16 turuna yükselecek. "Portakallar" yenilmesi halinde ise gruptan çıkabilmek için Ekvador'un Senegal'e üstünlük kurmasını bekleyecek.

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