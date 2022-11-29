Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşı karşıya geliyor.

Oynadığı 2 maçta hanesine 4 puan yazdıran Hollanda, A Grubu'nda averajla lider durumda bulunuyor. Henüz puan elde edemeyen Katar'ın ise turnuvaya grup aşamasında veda etmesi kesinleşti.

Hollanda, Katar'ı mağlup etmesi ya da sahadan bir puanla ayrılması durumunda son 16 turuna yükselecek. "Portakallar" yenilmesi halinde ise gruptan çıkabilmek için Ekvador'un Senegal'e üstünlük kurmasını bekleyecek.