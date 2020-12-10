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Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nce (AIVD) yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Lahey Büyükelçiliği'nde görev yapan istihbarat görevlisi ve diplomatik akreditasyona sahip olan bir diplomatın ülkede "teknoloji ve bilim alanında casusluk yaptığı"nın anlaşıldığı ifade edildi.

Rus istihbarat görevlisinin, yüksek teknoloji sektöründeki hassas bilgilere erişimi olan kişilerle temasa geçtiği ve bunlarla önemli bir kaynak ağı kurduğu ifade edildi. Bu kişilerden bazılarının bilgi karşılığında istihbarat görevlisinden para aldığı kaydedildi.

EN KISA SÜREDE ÜLKEYİ TERK ETMELERİ İSTENDİ

Diplomatik akreditasyona sahip olan ikinci Rus istihbarat görevlisinin ise "casuslukta destekleyici bir rol oynadığı" belirtilen açıklamada, her iki istihbarat görevlisinin Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nca "istenmeyen adam" ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.

İki Rus diplomatın bu nedenle artık Hollanda'da diplomat olarak faaliyet göstermelerine izin verilmeyeceği ve en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri gerektiği vurgulandı.

Rus istihbarat görevlisinin yapay zeka, yarı iletkenler ve nanoteknoloji hakkında bilgi topladığı ve bu teknolojinin çoğunun hem sivil hem de askeri uygulamalarda kullanışlı olduğuna dikkat çekildi.