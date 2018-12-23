Hollanda hükümeti Tanzanya'da 900 bin euro dolandırıldı

23 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da bir altyapı projesine mali destek sağlayan Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın, yaklaşık 900 bin euro dolandırıldığı ortaya çıktı.
Hollanda Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag, yaptıkları inceleme sonucu ortada hiçbir inşaat projesi bulamadıklarını açıkladı.
Kaag'ın verdiği bilgiye göre, Hollanda tarafından ilk aşamada yaklaşık 900 bin euro maddi destek sağlanan proje ile ilgili olarak geçen Temmuz ayında bir sahtekarlık ihbarı geldi.
Bunun üzerine kapsamlı bir araştırma başlatan Hollanda hükümeti, verilen para karşılığında hiçbir şey yapılmadığı belirledi. Dolandırıcılığın belirlenmesi üzerine yardım programı durduruldu.
Hollandalı bakan, "Hem altyapı çalışmalarını koordine eden resmi kuruluşun, hem de sivil toplum örgütlerinin dolandırıcılığa karıştığını" söyledi.
Tam olarak ne tür bir proje olduğu belirtilmeyen Tanzanya'daki çalışmanın, 2019 yılı başlarında bitirilmesi planlanıyordu.
Hollanda'nın başvurusu üzerine Tanzanya adli makamları, olayla ilgili soruşturma başlattı. Müteahhitlerin, projeyi inşa etme ve parayı geri ödeme konusunda söz verdikleri belirtiliyor.
"Bakan Kaag, Hollanda hükümetinin son 5 yılda yaptığı kalkınma yardımlarının yüzde 0.15'inin kötüye kullanıldığını tespit ettiklerini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!