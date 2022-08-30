'Ruslara vize verilmesin' teklifine Hollanda'dan destek

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Rus turistlerin Avrupa Birliği ülkelerine girmelerinin yasaklanmasını destekleyeceğini söyledi.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısının başlamasının ardından AB, Rusya'ya yönelik pek çok sayıda yaptırım uygularken, Rus turistlerin AB ülkelerine girmemesi gündemde.
AB içinde bu konuya ilişkin bir karar alınırsa destekleyeceklerini dile getiren Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, "Rusya vatandaşları ve devlet arasında fark yaratmak istiyoruz. Ancak aynı zamanda görüyoruz ki AB'ye gelen çoğu Rus zengin ve devletle sıkı ilişkileri var." dedi.
LİTVANYA'DAN ÇAĞRI
Litvanya hükümeti, Rusya'ya yaptırım kapsamında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, Rusya'dan gelen turistlere vize yasağı uygulama çağrısında bulundu.
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Rus turistlere vize yasağı konusunda basına yaptığı açıklamada, "Avrupa eksenli bir çözüm aradığını", bu çözümün daha "sürdürülebilir" ve "yasal" olduğunu belirtti.
Landsbergis, "Bu tür bir çözüm bulunmazsa bölgesel çözüm aramaktan kaçınmayız." ifadesini kullandı fakat bölgesel çözüm ifadesini detaylandırmadı.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısının başlamasının ardından AB, Rusya'dan üye ülkelere hava yolu seyahatlerini yasakladı.
ESTONYA HÜKÜMETİ YASAKLADI
Estonya hükümeti 11 Ağustos'ta, Rus vatandaşlarına Estonya üzerinden aldıkları Schengen vizeleriyle ülkeye girişi yasaklayacaklarını duyurmuş ve AB ülkelerine de aynı kararı uygulama çağrısında bulunmuştu.
Konuya ilişkin AB'den yapılan açıklamada, topyekun turist vizesi yasağının kurallara aykırı olduğu ve her vize başvurusunun ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti.
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