Hollanda'da yoksullar için kampanya: 'Unutulan meyveleri' toplayıp bağışlıyorlar

05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollanda'da birçok evin bahçesinde meyve ağacı bulunuyor. Ancak genellikle süs amaçlı yetiştirilen ağaçların meyveleri toplanmıyor. Ülkenin orta güney kesimindeki Tilburg kentinde yaşayan 25 yaşındaki Rosemarijn van de Wiel'in ailesi de, bahçelerindeki meyveleri toplamıyor. Kendiliğinden yere dökülen meyveler çürüyüp gidiyor.
Bunun, "utanç verici bir gıda israfı" olduğunu düşünen Rosemarijn van de Wiel, meyvelerin yerlerde çürümek yerine ihtiyacı olan insanlara ulaştırılması için kolları sıvadı.
"Vergeten Fruit" (unutulan meyveler) adıyla bir kampanya başlatan van de Wiel, evlerin kapılarını çalıp, kendi haline bırakılan kiraz, erik, elma, armut gibi meyveleri toplamaya başladı.
Genç kadına iş arkadaşları Nadine Gooijers en Guido Vermetten de destek verdi. Rosemarijn ve arkadaşları, Tilburg ile bu kente bağlı Haaren ve Chaam kasabalarındaki belediye otobüslerine el ilanları bırakarak, bahçelerindeki meyveleri toplamak isteyenlerin kendilerine ulaşmalarını istediler.
Kampanya kısa sürede ilgi gördü. Nadine Gooijers, Brabant Televizyonu'na (Omroep Brabant),geçen hafta çok büyük bir hasat yaptıklarını anlattı.
Aile ve arkadaşlarının da desteğiyle toplanan meyveler, yakınlardaki bir geçici bakımevinin mutfağına taşındı.
Meyvelerin bir kısmı taze tüketim için ayrıldı. Bir kısmı da, bakımevinde kalanların da yardımıyla reçel ve marmelata dönüştürüldü. Geçen hafta toplanan eriklerin bir kısmıyla da turta yapıldı.
Elde edilen bu yiyecekler, yoksullara ücretsiz hizmet veren gıda bankaları ile bakım merkezlerine gönderilecek. Artan gıdalar ise diğer hayır kurumlarında değerlendirilecek.
Nadine Gooijers ile birlikte bir toplantı ve düğün salonu işleten Guido Vermetten, "Gıda israfıyla mücadele ve aynı zamanda başkalarına yardım etmeyi amaçlayan böyle bir sosyal girişimi desteklemekten mutluyum" diyor.
Kampanyaya yönelik ilginin artması Rosemarijn van de Wiel'i biraz endişelendiriyor. Yakında meyve hasadı nedeniyle işinin başından aşacağını söylüyor. Ancak, unutulan meyvelere ikinci bir şans verdikleri ve insanlara yardımcı oldukları için mutlu olduğunu vurguluyor.
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