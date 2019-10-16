Hollanda'da yıllardır mahzende yaşayan bir baba ile 5 çocuğu polis tarafından kurtarıldı

Hollanda'nın doğusunda bulunan Drenthe bölgesindeki bir çiftlikte, bir baba ile 5 çocuğunun yıllardır bir mahzende yaşadıkları ortaya çıktı.

Yaşları 18 ile 25 arasında değişen 5 çocuk ve babaları, polis tarafından kurtarılarak güvenli bir yere yerleştirildi.

Çiftliğin kiracısı Josef B. adında 58 yaşındaki bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Çiftlik dokuz yıl önce kiralandı

Drenthe bölgesindeki Ruinerwold köyü yakınlarındaki boş bir çiftlik, 9 yıl önce Josef B. adlı bir kişi tarafından kiralandı.

Etrafı ormanla çevrili olan çiftliğin kiracısı Josef B. çevre sakinleri ile pek fazla ilişkide bulunmadı. Etraftakiler, yıllarca Josef B.'nin köpeği ve keçisi ile birlikte yaşadığını düşündü.

Ancak Pazartesi gecesi yaşanan olay, Josef B.'nin yıllardır sakladığı büyük sırrı ortaya çıkardı.

Ruinerwold'daki bir mahalle kafesine gelen 20'li yaşlarının ortasında, uzun saçlı, kirli sakallı ve eski kıyafetler içindeki bir kişi, "9 yıldır ilk kez dışarı çıktığını" söyledi.

Garip hareketler sergileyen genç adam, çiftlikten kaçtığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bunun üzerine kafenin bir çalışanı, köyün bağlı olduğu De Wolden Belediye Başkanı Roger de Groot ile polisi aradı.

Yaşları 18-25 arası değişen dört çocuk bulundu

Polis ekipler gece yarısı çiftliğe giderek arama yaptı. Oturma odasındaki bir dolabın arkasında bodrum katına inen gizli bir merdiven keşfeden polisler, aşağıya indiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Evin mahzeninde beyin kanaması sonucu felç geçiren bir baba ile 4 yetişkin çocuk bulundu.

Yaşları 18 ile 25 arasında değişen çocukların bir kısmının nüfusa kayıtlı olmadığı belirlendi.

Polise göre, ailenin çok uzun zamandır dış dünyayla hiçbir bağlantısı yok.

Sebze bahçesi ve bir keçi sayesinde hayata tutundukları belirtilen ailenin annesinin, çiftliğe taşınmadan önce öldüğü belirtildi.

Polis, hiçbirisi okula gitmeyen çocukların, dünyada başka insanların da yaşadığı konusunda hiçbir fikri yoktu.

Neden mahzende yaşadıkları henüz bilinmiyor

Yerel medya olayı, "ailenin yıllardır mahzende 'kıyameti beklediği' biçiminde" duyurdu.

De Wolden Belediye Başkanı de Groot, "çok özel bir hikaye. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım" dedi.

"Mahremiyet" ve soruşturmanın devam etmesi nedeniyle aile hakkında daha fazla bilgi vermeyen belediye başkanı, neden "kıyameti bekledikleri" konusunda da açıklama yapmadı.

De Groot, çiftliği kiralayan ve gözaltına alınan 58 yaşındaki Josef B.'nin, ailenin babası olmadığını söyledi.

Mahzende bulunan çocuklar ve babaları, polis tarafından güvenli bir yere yerleştirildi. Polis, ailenin neden yıllardır mahzende yaşadığını aydınlatmaya çalışıyor.