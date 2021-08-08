Hollanda'da aşı sertifikası gösteremeyenlere ceza

Hollanda, koronavirüs enfeksiyonları açısından riskli olan bölgelerden gelen yolcular için kuralları yeniden sıkılaştırdı.
Pazar gününden itibaren Hollanda makamları, Belçika sınırında kontrollere başlarken, aşı sertifikası ya da negatif test sonucu gösteremeyen kişilere 95 euro para cezası verilecek.
Özellikle koronavirüs delta varyantının hızla yayılması üzerine Hollanda hükümeti, "sarı bölge" olarak adlandırılan Avrupa Birliği (AB) içindeki riskli ülkelerden gelen yolcular yönelik kısıtlama kararı aldı.
Aralarında Belçika, Fransa, Danimarka, Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz ve İspanya'nın da bulunduğu ülkelerden Hollanda'ya gelenler, geçerli bir aşı sertifikası göstermek zorunda.
Aşı yaptırmayan ya da eksik olan 12 yaşından büyük kişilerden ise, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR ya da son 24 saat içinde alınmış antijen testi istenecek.
Hollanda'da sınır güvenliğinden sorunlu olan Kraliyet Özel Birlikleri (Marechaussee), Pazar gününden itibaren Belçika sınırında kontrollere başladı.
Geçerli aşı sertifikası ya da negatif test sonucu gösteremeyen kişilere 95 euro para cezası verilecek.
Rastgele kontrol
Marechaussee, kontrollerin tam olarak hangi noktalarda olacağını açıklamadı. Kontroller, otoyollar ile eyalet yollarında rastgele yapılacak. Mobil ekipler, kontrol için her seferinde farklı bir noktada konuşlanacak.
Hollanda'nın, özellikle sarı bölgelere tatile giden vatandaşlarının, ülkeye enfeksiyon taşımasını önlemek amacıyla böyle bir karar aldığı belirtiliyor.
Kısıtlamalar, Belçika'da 48 saatten az kalanlar ile transit yolcular için geçerli değil.
Almanya sınırında ise, kontrol olmayacak. Almanya, Avusturya ve İtalya gibi ülkeler, vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle hızla yeşile döndüğü için, doğu sınırında kısıtlama uygulanmayacak.
Hollanda'nın yanı sıra Fransa, Almanya ve Belçika da sınırda rastgele kontroller yapıyor.
Belçika polisi, geçen ay aşı sertifikası ya da negatif test sonucu gösteremeyen 100'den fazla kişiye para cezası verdi .
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