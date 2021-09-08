Hollanda'da 'Şenol Güneş istifa' sesleri

A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya Davy Klaassen, Memphis Depay (3), Guus Til ve Donyell Malen'in golleriyle 6-1 yenildi. Millilerin tek golü, Cengiz Ünder'den geldi. Sonuçların ardından grupta 13 puana sahip takımlardan averajla Hollanda liderliğe, Norveç ise ikinci sıraya yükseldi. 11 puanda kalan Türkiye, liderlikten üçüncü sıraya geriledi.

Hollanda'nın ilk dakikada gelen golü ve farka gitmesi üzerine Türk taraftarlar, milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Taraftarlar uzun süre, "Şenol Güneş istifa" tezahüratlarında bulundu. Türk taraftarlar, kaptan Burak Yılmaz'a da ikinci yarıda oyundan çıkarken, ıslıklayarak tepki gösterdi.