Hollanda'da seçimlerden dokuz ay sonra koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı

Hollanda'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süre devam eden koalisyon arayışları, seçimlerden 271 gün sonra anlaşmayla sonuçlandı.
Parti gruplarının da onaylamasından sonra, Başbakan Mark Rutte liderliğinde 4 partili koalisyon hükümeti kurulacak.
Çocuk bakımı ödeneği konusunda yaklaşık 30 bin aileye ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkması üzerine koalisyon hükümetinin 15 Ocak'ta istifa etmesinin ardından, Hollanda yaklaşık 11 aydır geçici hükümetle yönetiliyordu.
Ülkede 17 Mart'ta yapılan genel seçimlerden de yine çok partili koalisyon seçeneği çıktı.
O günden bu yana yaklaşık 9 aydık devam eden yoğun pazarlıklar sonucu, geçen dönem hükümeti oluşturan 4 parti, yeniden hükümet kurma konusunda Pazartesi akşamı anlaşma sağladı.
Yeni hükümette, Başbakan Rutte'nin lideri olduğu liberal sağ eğilimli Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), liberal eğilimli Demokratlar 66 Partisi (D66) ile muhafazakar Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hıristiyan Birliği Partisi (CU) yer alacak.
Bu partilerin 4 yıl önce oluşturduğu koalisyonun görüşmeleri de 255 günde sonuçlanmıştı.
Parti gruplarının onayının ardından Çarşamba günü hükümet protokolü imzalanacak.
Ardından da anlaşma Temsilciler Meclisi'nin onayına sunulacak.
Bakanlar Kurulu'nun belirlenmesinin ardından yeni yılın ikinci haftasında da yeni hükümetin işbaşı yapması bekleniyor.
Hükümette 30 bakan yer alacak. Bunlardan 10'u devlet bakanlığı olacak.
Eşit sayıda kadın ve erkek bakan
Bakanlıkların, kadın ve erkek milletvekilleri arasında eşit olarak dağıtılacağı belirtiliyor.
Hollanda'da 4. kez başbakanlık koltuğuna oturacak olan Rutte varılan mutabakatı, "Bence iyi bir anlaşma" diye değerlendirdi.
Mark Rutte başkanlığındaki 4. hükümetin öncelikleri arasında iklim krizi, nitrojene dayalı enerji ve konut sorunu yer alıyor.
Hükümet, bu konular için milyarlarca euroluk bir bütçe ayıracak.
Sızan bilgilere göre, koalisyon protokolünde çocuk bakımının büyük ölçüde ücretsiz olması, eğitime ek yatırım yapılması, nükleer enerji araştırması ve iklim krizi ile mücadele için kapsamlı yatırım gibi konular yer alıyor.
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Hollanda'da seçimlerden dokuz ay sonra koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı/hollanda-da-secimlerden-dokuz-ay-sonra-koalisyon-hukumeti-icin-anlasma-saglandi-3282397
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