Hollanda'da kurtlar evcilleşmemeleri için paintball silahıyla uzaklaştırılacak

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Yusuf Özkan / Lahey

Hollanda’da son dönemde sayıları giderek artan ve koruma altında bulunan kurtlar, insanlara alışmamaları için paintball silahıyla vurularak uzaklaştırılacak.

Yaklaşık 100 yıl önce soyları tükenen kurtlar, Almanya’dan geçerek bir süre önce yeniden Hollanda’da çoğalmaya başladı.

Hollanda’nın doğusundaki Gelderland eyaletinde bulunan De Hoge Veluwe Ulusal Parkı’nda 20’den fazla kurt yaşadığı belirtiliyor.

Son dönemde sosyal medyada, koruma altında bulunan ve vahşi yaşamın bir parçası olan kurtların, insanlara alıştığına ve kaçmadığına ilişkin çeşitli görüntüler yer aldı.

İnsanlara alışan kurtların evcil hayvanlara ve bazen de insanlara giderek daha fazla zarar vermesi üzerine, eyalet yönetimi ilginç bir yöntem deneme kararı aldı.

Kurtlar, insanlara yaklaşmamaları ve evcilleşmemeleri için, paintball silahı ile vurularak uzaklaştırılacak.

https://twitter.com/fb_provGLD/status/1585145545278251008

Koruma Kanunu'daki geçici muafiyet çerçevesinde kurtlar, içerisinde boya bulunan mermilerle, ulusal parkta ziyaretçi ve çalışanların yoğun olduğu yerlerden uzak tutulacak.

Böylece kurtların yeniden insanlardan en az 30 metre uzakta kalmaları sağlanacak.

Paintball için tasarlanmış tüfekler, yalnızca yetkili güvenlik birimleri tarafından kullanılacak.

Eyalete yönetimine göre, tüfeğin kurtları yaralama şansı çok az.

Silahların ilk kez kurda karşı ne zaman kullanılacağı ise henüz belli değil.

Eyalet yönetimi önce polis birimleriyle ortak bir karar alacak ardından paintball silahlarının kullanımına başlanacak.

Fauna Koruma Örgütü, kurtları evcilleştirecekleri gerekçesiyle geçen hafta park yönetimi hakkında şikayette bulunmuştu.

Örgüt, kurtların vahşi kalmaları gerektiğini belirterek, evcilleşmeleri durumunda sürekli insanları arayacaklarını vurguluyor.