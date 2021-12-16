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Hollanda'da kraliyet ailesi ve prensese tepkiler çığ gibi

Hollanda'da kraliyet ailesi ve prensese tepkiler çığ gibi: Özür dilediler

Hollanda'da önlemler artırılırken Prenses Amalia'nın 18. yaş gününde parti yapmasına büyük tepki geldi. Kral Willem-Alexander, olayın ardından halktan özür diledi.

16.12.2021 - 09:23 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Hollanda Kraliyet Ailesi'nin üyesi Prenses Amalia, geçtiğimiz haftalarda 18. yaşını kutlamak için 21 kişinin katıldığı bir parti düzenledi.

  • Ancak bu parti ile geleceğin kraliçesi ülkenin artırdığı COVID-19 önlemlerini ihlal etti. Çünkü artan vakalar sonrası alınan karar ile ülkede bir eve aynı anda maksimum 4 konuk alınabiliyor.

  • Olay sonrası Hollanda'da tepkiler bir anda büyüdü. Pek çok kişi halkın uygulamak zorunda olduğu kurallardan kraliyet üyeleri ve yakınlarının muaf olmasına tepki gösterdi.

  • Olayın ardından başbakan Mark Rutte parlamentoya bir mektup yazarak "Aile bu açık hava buluşmasında sorumlu davranmaya çalışarak herkese COVID-19 testi yaptırdı. Ancak kral düşündüğü zaman bu buluşmayı organize etmenin iyi bir fikir olmadığına karar verdi" dedi.

    Kraliyet ailesi Ekim ayında da kısıtlamalar varken Yunanistan'da tatile gittiği ortaya çıkmış ve özür dilemişti.

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