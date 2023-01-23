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Hollanda'da Koeman dönemi resmen başladı

Hollanda Milli Takımı'nda Louis van Gaal'in yerine getirilen Ronald Koeman, milli takımdaki görevine başladı.

Giriş: 23.01.2023 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL
Hollanda'da Koeman dönemi resmen başladı
HABERTURK.COM

2022 Dünya Kupası'nın ardından Louis van Gaal'le yollarını ayıran Hollanda Milli Takımı'nda yeni dönem başladı.

İkinci kez Hollanda Milli Takımı'nda görev yapacak Ronald Koeman düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mart ayında başlayacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde başarı hedeflediğini söyleyen Koeman, "Büyük turnuvalarda başarılı bir antrenör olabileceğimi göstermem gerekiyor. Bunun da ilk adımı mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri." dedi.

Milli takımdaki sistem ve diziliş değişikliğine de değinen 59 yaşındaki antrenör, "Sistemi değiştiren bir antrenör oldum. 3 ya da 5 değil, 4 savunma oyuncusuyla oynayacağız. Dünya Kupası'nda milli takımı yakından takip ettim. Arjantin'e karşı zor durumda kaldık ve çözüm bulamadık. Yeni sistemin nasıl sonuç vereceğini merak ediyorum." dedi.

Antrenörlük kariyerine Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlayan Koeman, sonrasında Barcelona'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton, Everton ve Barcelona'da görev yapan Koeman, 2018-2020 yılları arasında Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılabilmek için Hollanda B Grubu'nda Fransa, İrlanda, Yunanistan ve Cebelitarık'la mücadele edecek.

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