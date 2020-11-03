Hollanda'da hayvanat bahçesinden kaçan şempanzeler itlaf edildi

Yerel basında çıkan haberde, Amersfoort hayvanat bahçesinden kaçan iki erkek şempanzenin tehlikeli durum oluşturabilecek davranışlar sergiledikleri belirtildi.

Haberde, hayvanat bahçesi yetkililerinin durumun kötüleşmemesi için şempanzeleri vurdukları ifade edildi.

Şempanzelerin kapısı açık kalan kafeslerinden kaçtıkları belirtilen haberde, hayvanların dışarıda oldukları sırada, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin bulundukları yerlerde güvenlik altına alındıkları vurgulandı.

Olayda çalışanların ve ziyaretçilerin zarar görmediği bildirildi.