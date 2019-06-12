Hollanda'da futbolcu döven yan hakeme 3 yıl sahalardan men cezası

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB),görev aldığı bir maçta çıkan kavga sırasında kalecilerden birini döverek beyin sarsıntısı geçirmesine neden olan yan hakeme, 3 yıl sahalardan men cezası verdi.

Yan hakem, fiziksel şiddet ve saldırı suçlamasıyla Ağustos ayında da mahkemeye çıkacak.

Mart ayı sonunda, Haarlem Geel-Wit ve Hoofddorp UNO takımları arasında oynanan amatör küme maçında kavga çıktı.

34 yaşındaki yan hakem, bayrağını fırlatarak futbolcuların arasına daldı.

Geel-Wit takımı üyesi olduğu ortaya çıkan yan hakem, rakip takımın kalecisinin kafasına arkadan sert bir şekilde vurarak onu yere düşürdü.

24 yaşındaki kaleci, aldığı darbe nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi.

KNEB Disiplin Kurulu ise yaptığı soruşturma sonucunda yan hakemin 3 yıl boyunca sahalardan uzaklaştırılmasına karar verdi.

Yan hakem maçtan sponra gözaltına alınmış ancak sorgusu sonrası serbest bırakılmıştı.