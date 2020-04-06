Federasyondan yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtildi.

Bu nedenle oluşturulan yardım fonuna Hollanda Milli Takımı oyuncuları ve lig sponsorlarının toplamda 11 milyon avro bağış yaptığı duyuruldu.

Toplanacak bütün yardımların profesyonel ve amatör kulüplerin arasında paylaştırılacağı aktarıldı.