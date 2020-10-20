Hollanda'da, cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlar da zorunluk askerlik kapsamına alındı. Bu haftadan itibaren, 17 yaşına giren 2003 doğumlu tüm genç kadınlara askerlik celbi gönderilecek.
Askerlik celbi gönderilecek 100 bin Hollandalı genç kadın arasında, 7 Aralık'ta 17 yaşına basacak olan, Hollanda tahtının varisi Prenses Amalia da bulunuyor.
Ancak kağıt üzerinde zorunlu askerlik uygulaması bulunsa da, Hollandalı yükümlüler 1997 yılından bu yana silah altına alınmıyor.
Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından büyük ve pahalı ordulara lüzum kalmadığı gerekçesiyle Hollanda'da profesyonel askerlik sistemine geçildi.
Ancak yine de askerlik çağı gelen erkeklere celp gönderilmeye devam edildi. Böylece, gençlerin askerlik mesleğine ilgisinin çekilmesi ve gönüllü olarak ordudaki mesleklerini seçmeleri amaçlanıyor.
Eski Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, 2017 yılında eşitlik ilkesi gereği zorunlu askerlik yasasının sadece erkekleri kapsamasına itiraz etti. Kadın bakan, zorunlu askerliğin Hollandalı kadınlar için de uygulanmasını istedi.
Hollanda Parlamentosu ise kadın-erkek eşitliği kapsamında yasanın değiştirilmesini benimseyerek, zorunluk askerlik uygulamasına kadınları da dahil etti.
Hollanda Savunma Bakanlığı, bu hafta başlayacak yeni uygulama ile ordudaki kadın personel sayısını arttırmayı hedefliyor. Hollanda Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki personelin şu anda sadece yüzde 10'u kadınlardan oluşuyor.
Askerlik celbi sayesinde, ordudaki kariyer olanakları anlatılarak, kadınların profesyonel askerlik kadrolarına başvurması sağlanacak.
Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, şu anda zorunluluk olmadığını belirterek, "Ama gelecekte ne olur bilinmez. Ülkemizin güvenliği tehdit altında olursa, bütün yükümlüler silah altına çağrılabilir" dedi.
Hollanda'da bu haftadan itibaren 17 yaşına girecek olan 100 bin kadına askerlik celbi gönderilecek. Bunlardan biri de, Kral Willem-Alexander'ın ardından Hollanda tahtına oturacak olan Prenses Amalia.
Hollanda Devlet Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık'ta 17 yaşına girecek olan Prenses Amalia da askerlik celbi alacak.
Açıklamada, Prenses Amalia'nın, geleceği açısından orduyu tanımak istediği belirtildi ancak celbi aldıktan sonra ne yapacağına henüz karar vermediği belirtildi.
Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre Prenses Amalia, ülkesinde zorunlu askerlik kapsamına alınan tahtın varisi ilk kadın.
Eski Hollanda Kraliçeleri Wilhelmina, Juliana ve Beatrix; devlet başkanı sıfatıyla hiçbir zaman orduda görev yapmadı.
Kral Willem-Aleander ise askerlik görevini Hollanda Deniz Kuvvetleri'nde yedek subay olarak tamamladı.
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