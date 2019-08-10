Hollanda'da burka ve peçe yasağı protesto edildi

10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollanda'da 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren kamusal alanda burka ve peçe yasağı, hükümet merkezi Lahey'de bir grup Müslüman tarafından protesto edildi.
Lahey Belediyesi, katılımcılara burka ve peçe dağıtılan gösteriye, "düşünce özgürlüğünü ihlal etmemek için" izin verildiğini bildirdi.
Lahey Merkez İstasyonu'nun yanındaki Koekamp alanındaki gösteri, 27 caminin bağlı olduğu İslami Örgütler Federasyonu ile zaman zaman radikalleşme iddiaları ile gündeme gelen As Soennah Camii öncülüğünde düzenlendi.
Selefi mezhebine bağlı olduğu belirtilen cami, Kuveyt'ten yasa dışı mali yardım ve kadına yönelik şiddetin meşru olduğunu savunan vaazlar nedeniyle tartışma konusu olmuştu.
Gösteriye antropolog Martijn de Koning, Müslüman toplumları uzmanı Prof. Annelies Moors, kültürlerarası hukuk uzmanı Prof. Tom Zwart ve Müslüman Ayrımcılığı Merkezi'nden Ibtissam Abaaziz ile politikacı Sylvana Simons ve Arnoud van Doorn gibi isimler de destek verdi.
Burka ve peçe dağıtılan gösteriye yaklaşık 100 kişi katıldı. Katılımcılara medya ile konuşmama, slogan atmama ve belirlenenler pankart açmama yasağı getirildi.
Göstericiler, "Sadece inancımızı istediğimiz gibi ifade etmek istiyoruz", "Özgür olmama izin vermezseniz nasıl özgür olabilirim" yazılı pankartlar taşıdı.
Lahey'de, gösteri ve yürüyüşler sırasında yüzü tamamen kapatan giysilerin giyilmesi yasak. Ancak belediye sözcüsü, gösterinin burka ve peçe yasağını protesto amacıyla düzenlendiğini belirterek, bu nedenle izin verildiğini açıkladı.
Sözcü, gösteriye müdahalenin düşünce özgürlüğü ve anayasal protesto hakkının engellenmesi konusunda daha büyük sıkıntılar doğuracağını söyledi.
Yerel medyaya konuşan ve soyadını vermeyen Esther adlı bir peçeli kadın, yasağın kadınların sorunlarını çözmek yerine, 1 Ağustos'tan itibaren onların özgürlüğünü daha da kısıtladığını öne sürdü.
Hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) Milletvekili René Peters, burka ve peçegiyen kadınların kahraman olarak gösterildiğini belirterek, "Onlar eşitsizliği ve hoşgörüsüzlüğü savunan ve hiçbir şekilde modern topluma katılmak istemeyen kişiler" dedi.
Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Twitter üzerinden gösteriye katılanlara, "Suudi Arabistan'a tek yönlü gidiş bileti" dağıtılması çağrısında bulundu. Wilders, "Gidin. Ülkemizi ne kadar çabuk terkederseniz o kadar iyi" dedi. Gösteri olaysız sona erdi.
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