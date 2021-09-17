Hollanda'da bıçaklı saldırı

Hollanda Overijssel bölgesi polisinin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Steynstraat Caddesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırgan olduğu düşünülen şüphelinin, evinde yaralı ele geçirildiği kaydedildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde saldırgan olduğu düşünülen kişinin, bıçaklı saldırının ardından evinin balkonundan sokağa rastgele ateş açtığı görüldü