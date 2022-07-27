Şoke eden olay! 'Bebek öldü' deyip gün vermişlerdi!

DHA

Hollanda'da yaşayan hamile Miglena Tolumuva (26), 8 ay önce kontrol için hastaneye gitti. Tolumuva'ya bebeğinin ölü olduğu ve kürtaj yapılması gerektiği iletildi. Kürtaj konusunda tereddüt eden çift Türkiye'ye geldi. Sivas'taki hastanede bebeğin sağlıklı olduğu görüldü. 9 ayın tamamlanmasının ardından önceki gün 'İlayda Su' normal doğumla dünyaya geldi.

Amsterdam'da yaşayan ve bebek bekleyen Bulgaristan vatandaşı Miglena Tolumuva ile Sivaslı Ahmet Turan Koç çifti, Hollanda´da bir hastaneye gitti. Buradaki tetkikler ve çekilen ultrason sonucunda çifte bebeklerinin ölü olduğu ve kürtaj yapılması gerektiği iletildi. Tereddüde düşen çift, yaptıkları araştırmayla Sivas'ta bir hastaneye gelerek muayene oldu. Muayene sonrası bebeğin sağlıklı olduğu görüldü. Çift ara hamilelik sürecinde birkaç kez daha kontrol için Sivas'a geldi. Hamilelikte 9 ayın tamamlanmasıyla Sivas'a gelen Tolumuva, önceki gün normal doğuma alındı. Çift, 3 kilo ağırlığında ve 51 santimetre boyunda 'İlayda Su' adını verdikleri kız bebeklerine kavuştu.

'KALP ATIŞI ALINAMAYINCA ÖLMÜŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMİŞ' Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Karakuş, bazen ultrason muayenesinde bebeğin kalp atışı alınamadığı için ölmüş olabileceğinin değerlendirildiğini, tespit için daha detaylı muayene gerektiğini belirterek, "Miglena Hanım geçen yıl aralık ayında bize geldi. Hollanda´da gittiği doktor çocuğun ölü olduğu söylemiş ve bunun üzerine eşi muayene için Türkiye veya Bulgaristan´a gitmeyi önermiş. Hastamızın Türkiye´yi tercih etmesi üzerine burada bana ulaştılar. Hastamız bana geldiğinde gebeliğinin 8'inci haftasında olduğunu ve bebeğin de sağlıklı olduğunu belirledik. Hastamızın aralıklarla takibini yaptık. Hollanda'da geçen hamileliğin ardından Türkiye´ye gelerek burada doğum yapmaya karar verdiler. 35 haftalıkken sancılarının başlamasıyla annemize sağlıklı doğum yaptırdık. Annemiz ve bebeğimiz gayet sağlıklı. Çiftimiz memnun, dolayısıyla biz de memnunuz" diye konuştu

'KÜRTAJ İÇİN GÜN VERDİLER' Hollanda'da kontrole gittiğinde kendisine bebeğinin öldüğünün söylendiğini iddia eden Tolumuva, "Hollanda´da hamile olduğum dönemin başında bir hafta arayla iki kez ultrasona girdim. Ancak her seferinde çocuğumun ölü olduğunu söylediler. Kürtaj için bana gün verdiler. Bizimle çok fazla ilgilenmediler. Eşim sonuca güvenmeyerek Bulgaristan'da veya Türkiye'de bir hastaneye gitmek istedi. Bulgaristan'da ve Türkiye'de doktor araştırmaları yaptık. Sonuç olarak Türkiye'ye geldik. Muayeneye geldiğimizde doktorumuz çocuğumun ve benim çok iyi olduğumuzu söyledi. Sonrasında Hollanda´dan tekrar doğum için buraya geldim. Bebeğim çok sağlıklı, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'ŞU AN ÇOK MUTLUYUZ' Hollanda'daki kontrollerde eşine kürtaj önerildiğini ve kendisinin bu kabul etmediğini anlatan Ahmet Turan Koç, "Hollanda´da eşim 1 aylık hamileyken hastaneye götürdüğümüzde bebeğe 'ölü' dediler. 1 ay sonra tekrar gittik hastaneye ve yine çocuğumuzun ölü olduğunu söyleyerek çocuğun anne karnında büyümediğini ifade ettiler. Söylediklerine güvenemedim ve Türkiye ve Bulgaristan'da kontrol ettirmek istedik. Birkaç araştırmadan sonra Türkiye´ye geldik. Burada bebeğimizin sağlıklı olduğunu öğrendik. Çocuğumuz şu an kucağımızda. Şu an gayet iyi ve mutluyuz. Bir ay daha kontroller için buradayız. Daha sonra Hollanda´ya geri döneceğiz" dedi.