Hollanda'da bazı camiler yeniden ibadete açıldı - SCHİEDAM

Ülkede hükümetin bugün itibariyle normal hayata dönüşün 2. kademesini hayata geçirmesiyle Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF) ve Hollanda Milli Görüş Federasyonu (MGNN) altında faaliyet gösteren yaklaşık 40 camide yeniden namaz kılındı.Schiedam kentindeki NIF'e bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde (YİM) Müslümanlar yaklaşık 11 hafta sonra yeniden sabah namazını cemaatle kıldı.Camide NIF tarafından oluşturulan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yönetmelik kuralları uygulandı. Yönetmelikte camide seccadelerin evden getirilmesi, cemaat arasında sosyal mesafe uygulanması, abdesthanelerin kapalı kalması, camiye girenlerin ellerini dezenfekte etmesi gibi kurallar yer alıyor.Camiye girmeden önce ellerini dezenfekte eden Müslümanlar, camide 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve evden getirdikleri seccadelerle namazı eda etti.Uzun bir aradan sonra tekrar cemaat ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten YİM Başkanı Zekeriya Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camide aldıkları önlemler hakkında şu bilgileri verdi:"Caminin girişinde bir görevlimiz var. Kendisi camiye giren cemaatimizin ellerinin dezenfekte olmasını gözetliyor. Seccadelerin olup olmadığını kontrol ediyor. Mescidin içinde 1,5 metre sosyal mesafeyi korumak için yerler belirledik cemaatimiz ona göre saf tutuyor."Budak, Hollanda'da toplu ibadetlerin en fazla 30 kişi ile yapılmasına izin verildiğini, bunun 1 Temmuz'dan itibaren 100 kişiye çıkarılacağını ifade ederek, aynı tarihten itibaren cuma namazlarının da kılınmaya başlayacağını dile getirdi.Cemaatten Erkan Koç da caminin kapalı olduğu zamanlarda namazını evde ailesi ile kıldığını belirterek, "Bazı şeyler kaybedildiği zaman daha çok kıymeti anlaşılıyor. Allah'a şükürler olsun bugün tekrar camilerimize döndük ve namazlarımıza başladık. Seccadelerimizi evden getirdik ve kurallara uyarak 1,5 metre mesafe ile elhamdulillah yine namazlarımızı kıldık." dedi.Hükümet, ülkede salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerini gevşeterek 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçileceğini duyurmuştu.NIF ve MGNN 10 Mayıs'ta, camilerini belirli kurallar çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren açacaklarını açıklamıştı.Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) ise 1 Temmuz'dan itibaren HDV'ye bağlı camilerin belirli kurallar çerçevesinde açılacağını duyurmuştu.
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