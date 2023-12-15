Hollanda'da 'aşırı sağcı Geert Wilders'in partisinin ideoloğu' Martin Bosma Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi

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EPA Wilders ve Bosma

Yusuf Özkan, Lahey

Hollanda'da, göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) politikalarını belirleyen isimlerden Martin Bosma, Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi. Geert Wilders liderliğindeki VVV böylece, 20 yıllık siyasi tarihinde ilk kez bu kadar önemli bir mevki elde etti.

Hollanda’da 22 Ekim’de yapılan erken genel seçim sonrası oluşan 150 kişilik yeni meclisin başkanlığı için aşırı şağcı aday Bosma ile sosyal demokrat ittifakın adayı Tom van der Lee yarıştı.

Sağ partilerin desteklediği 59 yaşındaki Bosma, ikinci turda 75 milletvekilinin desteğiyle meclisin yeni başkanı oldu. Sol partilerin adayı van der Lee ise 66 oy aldı.

Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçimleri, pazarlıkları devam eden sağ koalisyonun ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Seçimlerde 37 milletvekili çıkararak birinci parti olan aşırı şağcı PVV ile hükümet ortaklığını görüşen Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB), Bosma’yı destekledi.

Bosma daha önce iki kez yine aynı göreve aday olmuş ancak seçilememişti.

Aşırı sağcı politikacıdan önce meclis başkanlığı koltuğunda Fas kökenli iki kadın siyasetçi Khadija Arib ve Vera Bergkamp oturmuştu.

Wilders’in sırdaşı ve ilk yol arkadaşlarından biri olarak görülen Bosma aynı zamanda PVV’nin kurucularından.

2006 yılından bu yana milletvekili olan Martin Bosma, göç ve İslam karşıtı partinin "ideoloğu" olarak biliniyor.

Bosma, Avrupa’da batılı yerli nüfusun yerini, batılı olmayan kültüre sahip göçmenlerin aldığını savunan “yeniden nüfus ya da ikame teorisi” konusunda sosyal medyada sık sık görüş belirten bir isim.

Bosma daha önce Hıollanda Temsilciler Meclisi'ne ilişkin “sahte parlamento” ve Yüksek Mahkeme'ye yönelik “hukukun üstünlüğünün yüz karası” açıklamaları tartışma yaratmıştı.

Bosma, medyaya yönelik tepkileriyle de bilinen bir politikacı. Gazetecilere yönelik, “pislikler” ifadesi nedeniyle yoğun eleştiri almıştı.

Sol partiler, demokratik ve anayasal devletin tüm kurumlarını hedef alan radikal görüşleri nedeniyle Bosma’nın Hollanda Temsilciler Meclisi'ni yurt içinde ve yurt dışında temsil edemeyeceğini savunuyor.

Bosma ise Wilders gibi ılımlı bir dil kullanarak, “tüm partilere eşit yaklaşan tarafsız bir başkan olacağını” söyledi.

Bosma, teşekkür konuşmasında, “Mütevazi zaferimi, PVV üyesi olmak için büyük bir bedel ödeyenlere adıyorum. İnsanlar işten atıldı, terfi alamadılar, çocukların spor kulüplerine girmesine izin verilmedi. Ancak idealleri uğruna hiç kimse Geert Wilders'tan daha büyük bir bedel ödemek zorunda kalmadı. Ona teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Siyaset bilimi ve sosyoloji eğitimi alan Martin Bosma, siyasete görmeden önce gazetecilik ve radyo yöneticiliği yapmıştı.