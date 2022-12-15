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Hollanda'da limanda 1 ton 279 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ekvador'dan Hollanda'nın Vlissingen Limanı'na gelen bir gemide muz yüklerinin arasına saklanmış 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildi

Giriş: 15.12.2022 - 06:26 | Güncelleme: ABONE OL
Hollanda'da 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildi
AA

Hollanda'nın Vlissingen Limanı'nda, muz yüklerinin arasına saklanmış 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Ekvador'dan Antwerpen Limanı'na, oradan da Vlissingen Limanı'na gelen bir gemideki 2 konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontrollerde toplam 1 ton 279 kilogram kokain bulunduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, kokainin Vlissingen kentinde bir şirkete gönderilmek üzere yola çıkarılan muz yüklerinin arasına saklandığı kaydedildi. Uyuşturucunun imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

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