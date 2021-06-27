Euro 2020 tüm futbol dünyasının sardı. 12 ülkede gerçekleştirilen şampiyonada Hollanda ve Çekya son 16 turunun 3. maçında karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

HOLLANDA ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 son 16 turu 3. maçında Hollanda ve Çekya 28 Haziran Pazar günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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