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Hollanda Çekya CANLI İZLE TRT1! Hollanda Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? ilk 11'ler

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu bu akşam iki maçla daha devam ediyor. Hollanda ve Çekya, günün ilk maçında bu akşam saat 19:00'da kozlarını paylaşıyor. İki takımın da çeyrek final hedefinde olduğu maçla ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...

27.06.2021 - 18:31 | Güncelleme: ABONE OL
Hollanda Çekya CANLI İZLE TRT1! Hollanda Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? ilk 11'ler

Euro 2020 tüm futbol dünyasının sardı. 12 ülkede gerçekleştirilen şampiyonada Hollanda ve Çekya son 16 turunun 3. maçında karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

HOLLANDA ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 son 16 turu 3. maçında Hollanda ve Çekya 28 Haziran Pazar günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

HOLLANDA ÇEKYA CANLI İZLE

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