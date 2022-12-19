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Hollanda Başbakanı Rutte'den 'kölelik' özrü

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kölelik geçmişi nedeniyle ülkesi adına özür diledi.

Giriş: 19.12.2022 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
Hollanda Başbakanı Rutte'den 'kölelik' özrü
Hollanda Başbakanı özür diledi
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HABERTURK.COM

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Pazartesi günü, kölelikteki rolü nedeniyle Hollanda devleti adına özür diledi.

Rutte açıklamasında ayrıca köleliğin tüm dünyada 'insanlığa karşı suç' olarak olarak tanınması gerektiğini de belirtti.

Hollanda'da 2023'ün, köleliğin kaldırılışının 150. yılı olması sebebiyle 'kölelik anma yılı' ilan edilmesi düşünülüyor.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

ÜLKENİN YARISI ÖZÜR DİLENMESİNE KARŞIYDI

Geçtiğimiz aylarda kamu yayıncısı NOS'un yaptığı ankete göre geçen yıl kölelik geçmişi sebebiyle Hollanda hükümetinin özür dilemesini istemeyenlerin oranı yüzde 55 iken bu yıl yüzde 49 olmuştu.

Özür dilenmesini isteyenlerin oranı geçen yıl yüzde 31 iken bu yıl yüzde 38'e yükselse de Hollandalıların yaklaşık yarısının hükümetin özür dilemesine destek vermemesi dikkati çekmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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