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        Hollanda Başbakanı Rutte aktif siyaseti bırakıyor

        Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cuma günü koalisyon hükümetinin düşmesinin ardından aktif siyaseti bırakma kararı aldı. Rutte, Kasım ayında yapılması planlanan erken genel seçim sonrası, yeni hükümet kurulana kadar geçici olarak başbakanlık görevine devam edecek.

        Giriş: 10.07.2023 - 15:54
        Hollanda Başbakanı Rutte aktif siyaseti bırakıyor
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        Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cuma günü koalisyon hükümetinin düşmesinin ardından aktif siyaseti bırakma kararı aldı.

        Yaklaşık 13 yıldır başbakanlık görevini yürüten 56 yaşındaki Rutte, 17 yıldır sürdürdüğü Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) liderliğinden de ayrılacağını açıkladı.

        Rutte, Kasım ayında yapılması planlanan erken genel seçim sonrası, yeni hükümet kurulana kadar geçici olarak başbakanlık görevine devam edecek.

        Mark Rutte, yeni hükümetin kurulmasının ardından aktif siyasete tamamen veda edeceğini söyledi.

        Hollanda’da 4 partili koalisyon hükümeti, yeni göç ve iltica yasası konusundaki görüş ayrılığı nedeniyle Cuma akşamı düşmüştü.

        Muhalefet partileri, katı iltica politikasındaki ısrarlı tavrı nedeniyle hükümetin düşmesinden sorumlu tuttukları Rutte’nin, başbakanlık görevinden derhal ayrılmasını istiyor.

        Hollanda Temsilciler Meclisi, Pazartesi sabahı hükümetin düşüşünü ele almak için toplandı.

        Genel görüşmenin başlangıcında bir açıklama yapan Rutte, sürpriz bir kararla “siyaseti bırakacağını” söyledi.

        Rutte, Cuma günü hükümetin düşmesinin ardından göreve devam edecek enerjisi ve fikirleri olduğunu belirterek, 5. kez başbakanlık koltuğuna oturmak istediğini açıklamıştı.

        Ancak Pazar günü kararının değiştiğini vurgulayan Hollandalı siyasetçi, yaklaşan erken seçime liberal sağ eğilimli VVD’nin lideri olarak katılmaktan vazgeçtiğini söyledi.

        Rutte, Hollanda Kralı Willem-Alexander’ın, kendisinden seçimlere kadar Ukrayna savaşı başta olmak üzere önemli konuları halletmesini istediğini belirterek, Meclis ile istişare halinde geçici olarak görevine devam edeceğini bildirdi.

        Parti tabanına daha katı bir iltica planı sözü veren Rutte’nin, bu konudaki tavrı hükümet içerisinde tartışmalara yol açtı.

        Rutte, Suriye ve Afganistan gibi çatışma bölgelerinden gelen sığınmacıların, savaş bitince geri gönderilmesi ve aile birleşimi konusunda sınırlama getirilmesini öngören plan konusunda ısrar ederek, koalisyon ortaklarına, “Ya kabul edin ya da ayrılın” mesajı verdi.

        Hükümetin küçük ortağı Hristiyan Birliği Partisi’nin (CU), özellikle sığınmacılara yönelik aile birleşiminin zorlaştırılması ve ayda 200 kişi ile sınırlanması maddesine sert tepki göstermesi nedeniyle, göç ve iltica planı konusunda görüş ayrılığı derinleşti.

        Müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine, koalisyon hükümeti düşmüştü.

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