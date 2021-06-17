Euro 2020 tüm futbol dünyasının sardı. 12 ülkede gerçekleştirilen şampiyonada Hollanda ve Avusturyakupanın 7. gününde ve C grubunun günün kapanış maçında karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

HOLLANDA AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 C Grubu 4. maçında Hollanda ve Avusturya 17 Haziran Perşembe günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.i

CANLI İZLE