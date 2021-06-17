Hollanda, EURO 2020 C Grubu'ndaki ikinci maçında Avusturya'yı konuk etti.11. dakikada penaltı kazanan Hollanda'da topun başına Depay geçti ve yıldız futbolcu skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Hollanda devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Avusturya, rakip yarı sahaya çok adamla yerleşse de pozisyon üretmekte çok zorlandı. Oyuna sonradan giren Malen'in taşıdığı akında ceza sahasında boş kaleye topu yuvarlayan Dumfries, ikinci maçında ikinci golünü attı ve maçın sonucunu söyledi: 2-0.

Puanını 6'ya yükselten Hollanda bir üst tura lider olarak çıkmayı garantiledi.

Bu maç öncesinde iki takımın da 3'er puanı bulunuyor.

11' Depay pen. 67' Dumfries