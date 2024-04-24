REKLAM advertisement1

Bursa'da olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup şüpheli cadde üzerinde bulunan holdingin ana binasına saldırı düzenlemek için beyaz bir otomobille geldi.

OTOMATİK SİLAHLA KURŞUN YAĞMURU İHA'da yer alan habere göre binanın önünden geçtiği esnada aracın camından çıkan saldırganlar, otomatik silahla arka arkaya tetiğe bastı.

43 MERMİNİN İSABET ETTİĞİ SAPTANDI REKLAM Tam 43 merminin isabet ettiği binada bulunan bir bekçi ise arka arkaya gelen kurşunlardan son anda kurtuldu. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Ekipler, olayla ilgili tahkikat başlatırken, olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin titiz soruşturmasının sürdüğü bildirildi.