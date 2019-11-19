19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli takım antrenörü Rajab Nourani'nin yönetiminde hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, yoğun bir hazırlık kampı geçiriyor.
Avrupa Şampiyonası C2 finallerinde de başarılarına bir yenisini daha eklemenin hesabını yapan Hokey Milli Takımı, 17 Ocak 2020'de başlayacak şampiyonada ilk ikiye girip bu branşta en üst organizasyon olan C1 Ligine yükselmeyi hedefliyor.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Türkiye Hokey Federasyonu Lig ve Organizasyon Sorumlusu Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hokey sporu ile 2002 yılında tanıştığını söyledi.
Hokey sporunda önemli mesafeler alındığını vurgulayan Yılmaz, Hokey Milli Takımı olarak da çok güzel çalışmalara imza attıklarını ifade etti.
Yılmaz, bir üst lige çıkmak için gayret ettiklerini işaret ederek, şöyle devam etti:
"En üst gruba çıkmak için buradayız. İsviçre'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na katılıp bir üst lige çıkmak için planlarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda da ilk iki kampımız Trabzon'da olacak. Ayrıca İran'da bir kampımız var. Daha sonra Türkiye'de bir kamp daha yaparak İsviçre'ye Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz."
Kamptaki çalışmalara 17 sporcunun katıldığını da belirten Yılmaz, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. En üst grubun bir altında C2'deyiz, bir üst grup olan C1'e çıkmak için mücadele edeceğiz. Bir üst lige yükselmeyi hedefliyoruz." dedi.
"ÇOK İYİ BİR ÇITA YAKALANDI"
Milli takım antrenörü Rajab Nourani de Türk Milli Takımı'nın çok iyi bir çıta yakaladığını söyledi.
Avrupa Şampiyonasına hazırlandıklarını dile getiren Nourani, kamptaki çalışmaların güzel gittiğini ifade etti.
Nourani, hedeflerinin şampiyonluk olduğuna dikkati çekerek, "Ocak ayına kadar hazırlanıp, Türkiye'mizi en iyi şekilde Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğiz. İyi sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Hokeyin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini işaret eden Nourani, bu kapsamda da küçük yaştan başlayarak yeni sporcuların yetiştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
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