Hoffenheim'ın yeni teknik direktörü Sebastian Hoeness oldu

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Sebastian Hoeness ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek, yeni teknik direktörün takımla 2 Ağustos'ta sezon hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi.

Bayern Münih'in eski başkanı Uli Hoeness'in yeğeni olan Sebastian Hoeness, geçen sezon çalıştırdığı Bayern Münih'in ikinci takımıyla 3. Lig'de şampiyon olmuştu.

Bundesliga'da sezonu 52 puanla 6. sırada tamamlayan Hoffenheim, 9 Haziran'da Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder'in görevine son vermişti.