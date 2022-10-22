Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 22'ye çıkardı ve 23 puanlı lider Union Berlin'i takibini sürdürdü. Hoffenheim ise 17 puanda kaldı.

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