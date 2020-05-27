Hoffenheim, Rhein Neckar Arena'da Köln'ü ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada Christoph Baumgartner'in golü ile 1-0 öne geçti. 26. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Sebastiaan Bornauw direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Köln'ü 10 kişi bıraktı. İlk yarıda başka gol olmadı ve Hoffenheim soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda da hızlı başlayan ev sahibi ekip oldu. 46. dakikada Baumgartner bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu golün iki dakika sonrası Steven Zuber fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. 60. dakikada Köln, Florian Kainz'in golüyle umutlansa da mücadele Hoffenheim'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla 7 hafta sonra galibiyetle tanışan ev sahibi ekip, puanını 39'a çıkararak 7. sıraya yükseldi. Köln ise 34 puanla 11. sırada kaldı.

Öte yandan gecenin diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı:

RB Leipzig - Hertha Berlin: 2-2

Union Berlin - Mainz 05: 1-1

Augsburg - Paderborn: 0-0

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04: 2-1