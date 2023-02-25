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Hoffenheim: 0 - Dortmund: 1 MAÇ SONUCU

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim'ı 1-0 yendi

Giriş: 25.02.2023 - 21:45 | Güncelleme: ABONE OL
Hoffenheim: 0 - Dortmund: 1 MAÇ SONUCU
AA

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 22. haftasında PreZero Arena'da Hoffenheim'a konuk oldu.

Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golü, 43. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Galibiyet serisini 7 karşılaşmaya çıkaran Borussia Dortmund, puanını 46'ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Son 12 maçta galip gelemeyen Hoffenheim ise 19 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

Leipzig, Eintracht Frankfurt'u ilk yarıda bulduğu gollerle yendi

Leipzig, sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti.

Leipzig'in gollerini 6. dakikada Timo Werner ve 40. dakikada Emil Forsberg kaydetti. Eintracht Frankfurt'un tek golünü, 61. dakikada Djibril Sow attı.

Puanını 42'ye çıkaran Leipzig, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

Eintracht Frankfurt ise 38 puanla 6. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg deplasmanda Köln'ü 2-0, Werder Bremen sahasında Bochum'u 3-0, Hertha Berlin de sahasında Augsburg'u 2-0 mağlup etti.

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