25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye-Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Iğdır Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, Ermenilerce çocuk, kadın, yaşlı 613 Azerbaycan Türkü'ne uygulanan Hocalı Katliamı'na, açtığı fotoğraf sergisiyle dikkati çekiyor.
Azerbaycan topraklarında, 26 Şubat 1992'de Ermeniler tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinin Hocalı şehrinde gerçekleştirilen katliamın acısı 28 yıldır dinmiyor.
Ermeni kuvvetlerinin çeşitli işkencelerle yakarak katlettikleri 83'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'den fazlası yaşlı 613 kişi, her yıl kentte farklı programlarla anılıyor.
TÜRKAZDER İl Başkanı Taşkınsu da yurt dışı seyahatlerinde topladığı ve katliamın gerçekleştirildiği Hocalı bölgesinde Azerbaycanlı ve yabancı gazetecilerce çekilen 85 fotoğrafı, "Hocalı'ya Adalet" adıyla açtığı sergide, vatandaşlarla buluşturuyor.
Kentin farklı noktalarında bir hafta boyunca açık kalacak sergiye büyük ilgi gösteren yöre halkı, katliamın belgelendiği fotoğrafları görünce gözyaşlarına hakim olamıyor.
Taşkınsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hocalı'da insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birinin yapıldığını söyledi.
SERGİDEKİ FOTOĞRAFLAR BELGE NİTELİĞİNDE
Azerbaycan Türklerinin Müslüman ve Türk oldukları için Ermeniler tarafından soykırıma uğratıldığını ifade eden Taşkınsu, "Soykırımın fotoğraflarını sergiliyoruz. Fotoğraflara baktığınız zaman oyun çağında ölümle tanışan çocukları göreceksiniz. Ailelerini kaybeden, kafası, derisi yüzülmüş insanları göreceksiniz. Hangi hukuka bakarsanız bakın bu bir soykırımdır. Ermeniler, Azerbaycan Türklerine karşı yaptıkları soykırımı kabul etmeseler de bu fotoğraflar soykırımın belgesi niteliğindedir." diye konuştu.
Taşkınsu, Hocalı soykırımıyla aynı yaşta olduğunu belirterek, Hocalı'ya adalet aradığını dile getirdi.
Sergiyi gezen ziyaretçilerden Hasret Rızaoğlu da sergide 28 yıl önce yaşanan vahşetin belgesi niteliğinde fotoğrafların bulunduğunu aktararak, "Soykırımların ve kıyımların iki önemli kelimesi var: "Bunlar şahit ve şehittir. Bizler burada şehitlerimizi minnet ve rahmetle anarken bu hatırattan kendi payımıza düşeni almaya çalışıyoruz." dedi.
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