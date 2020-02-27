27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı
Hocalı Katliamı'nın 28. yılı nedeniyle Ankara'da anma etkinliği düzenlendi.
Keçiören'deki Azerbaycan Parkı'nda, Azerbaycan Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen program, iki ülke milli marşlarının okunması, şehitlere saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Khazar İbrahim, milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasiler katıldı.
Kıran, Türkiye Cumhuriyeti ve Dışişleri Bakanlığı olarak her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yarasını, onların duyduğu acıyı dünyanın her köşesinde temsil etmek gibi bir sorumluluk taşıdıklarını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selam ve taziye mesajını aktaran Kıran, "Rahmetli Haydar Aliyev 'bir millet iki devlet' olarak bizim birbirimize olan duygularımızı formüle etmişti. Ama her zaman söylüyoruz, biz sadece bir millet iki devlet olarak artık bu ilişki düzeyinin, bu duygu birlikteliğinin ifade edilemeyeceğini de biliyoruz. O dönemlerde bu çok anlamlıydı ama şu anda ilişkilerimiz ve dayanışmamız öyle bir noktaya geldi ki biz bütün uluslararası platformlarda yeri geldiğinde bir devlet olmasını bilen iki devletiz. Acılarımızın hesabını sorma konusunda, ortak davamızı temsil etme konusunda her zaman Türkiye ve Azerbaycan dünyanın her platformunda tek devlet olarak temsil edilmeye devam edecektir." diye konuştu.
Kıran, Hocalı'da yaşanan acının hesabının sorulması ve Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarının iade edilmesi gerektiğini belirterek, bütün uluslararası platformlarda bunu takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.
Hocalı'yı unutmayacaklarını söyleyen Kıran, Türkiye'nin dört bir yanına dikilen anıtlarla Hocalı'yı her zaman yad etmeye devam edeceklerini bildirdi.
Büyükelçi Khazar İbrahim ise, 28 yıldır Hocalı'daki acı ve ağrıyla yaşadıklarını belirterek, şehitlerin hatıralarını yaşatan Türkiye'yi her zaman yanlarında gördüklerini aktardı.
Bakü'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iki ülke arasındaki dostluğu ve iş birliğini tüm dünyaya gösterdiğine dikkati çeken İbrahim, Türkiye'nin birçok yerinde Hocalı anıtının bulunduğunu belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!